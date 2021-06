Brasile: Moody's prevede espansione del 4,9 per cento del Pil nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dell'economia brasiliana è testimoniata anche dall'Indice di attività economica (Ibc-Br) di aprile, diffuso ieri, 14 giugno, dalla Banca centrale (Bc). Il dato, considerato un'anticipazione dei risultati del Pil (Prodotto interno lordo), è cresciuto dello 0,44 per cento su mese e del 15,92 per cento su aprile del 2020, mese in cui l'economia veniva travolta dagli effetti della prima ondata della pandemia di nuovo coronavirus. L'indice torna a risalire dopo che a marzo, con un calo mensile dell'1,59 per cento, si era interrotta una striscia di dieci mesi consecutivi in attivo. Dall'inizio del 2021, l'attività economica ha registrato un aumento del 4,77 per cento. (segue) (Brb)