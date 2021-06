Brasile: Pfizer consegnerà 2,4 milioni di dosi di vaccino anti-Covid questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria farmaceutica statunitense Pfizer ha informato il ministero della Salute del Brasile che questa settimana invierà nel paese 2,4 milioni di dosi di vaccini anti-Covid. Si tratta di tre lotti: uno in arrivo oggi composto da 530 mila dosi e due, previsti per i prossimi due giorni, composti da 936mila dosi di immunizzante ciascuna. I lotti saranno consegnati presso l'aeroporto internazionale Viracopos di Campinas, nello stato di San Paolo. Complessivamente con gli invii di questa settimana la Pfizer avrà totalizzato l'invio di 10,6 milioni di dosi tra maggio, giugno e luglio. L'accordo firmato tra il governo e la casa farmaceutica lo scorso 19 marzo prevede l'acquisto complessivo di 100 milioni di dosi. La Pfizer ha garantito l'invio di 13,5 milioni di dosi entro il secondo trimestre del 2021 e 86,5 milioni entro il quarto trimestre. Secondo il contratto, il Brasile pagherà dieci dollari per ciascuna dose del vaccino Pfizer, per un totale di 1 miliardo di dollari. (segue) (Brb)