Venezuela: Usa e Ue concordano impegno a negoziare elezioni libere ed eque

- Una dichiarazione congiunta del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, segnala l'impegno delle parti a facilitare un accordo per un negoziato che porti a elezioni libere ed eque in Venezuela. I funzionari hanno osservato nella dichiarazione: "Ci impegniamo a rafforzare la nostra cooperazione con i paesi dell'America Latina e dei Caraibi per sostenere la ripresa socioeconomica, affrontare la vulnerabilità economica e promuovere una governance democratica più forte, compreso il sostegno a un negoziato che porti a elezioni libere ed eque in Venezuela". (Beb)