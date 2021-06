Colombia: esplode autobomba in una caserma dell'Esercito a Cucuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'autobomba è esplosa in Colombia all'interno della caserma della Brigata 30 dell'Esercito nella cittadina di Cucuta, 550 chilometri a nord di Bogotà. In attesa di un comunicato ufficiale delle Forze armate non è chiaro ancora se ci sono vittime, mentre i media parlano di diversi feriti. Il fatto, rilanciato in un primo momento attraverso video pubblicati sui social e poi sulle testate nazionali, è stato confermato dallo stesso presidente Ivan Duque attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter. "A fronte dell'esplosione di un veicolo all'interno della Brigata 30 dell'Esercito nella città di Cucuta ho dato istruzione al ministro della Difesa, Diego Molano, di dirigersi presso la località e portare avanti un'indagine che permetta chiarire questa riprovevole situazione", ha scritto Duque.(Vec)