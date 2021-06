Brasile: Petrobras presenta bando Startup per innovazione nel settore petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha pubblicato il terzo bando pubblico relativo al Programma di connessione per l'innovazione in collaborazione con il sistema brasiliano di appoggio alle micro e piccole imprese (Sebrae). Con uno stanziamento totale di 22 milioni di real (3,5 milioni di euro) si tratta del più grande bando sui temi dell'innovazione nel settore petrolifero, del gas e dell'energia, rivolto a startup e piccole imprese, mai aperto nel paese. Le aziende selezionate potranno sviluppare soluzioni e modelli di business già accedendo ad una quota di mercato rilevante rappresentata dalla domanda di Petrobras. I temi richiesti nel bando sono efficienza energetica, tecnologia della sicurezza, robotica, riduzione del carbonio, modellazione geologica, tecnologia di ispezione e tecnologia digitale. Le startup vincitrici riceveranno un sostegno finanziario per lo sviluppo di progetti di innovazione, interagiranno con lo staff tecnico di Petrobras, riceveranno formazione aziendale per il posizionamento sul mercato e la strutturazione di business plan, oltre a partecipare a Demo Days (Sebrae) con le tecnologie sviluppate. "Abbiamo creato un importante ecosistema di innovazione in grado di sviluppare soluzioni per le attività di Petrobras, supportando l'esecuzione del piano strategico e puntando sull'aggiunta di valore all'azienda. Abbiamo già fatto molto negli ultimi anni, ma vogliamo sviluppare ulteriormente il nostro ecosistema, rendendo l'azienda più agile, più sicura per le operazioni e competitiva per il business", ha dichiarato in una nota il direttore della Trasformazione e dell'Innovazione digitale di Petrobras, Nicolás Simone.(Brb)