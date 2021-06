Kosovo: Haliti (Pdk), Serbia ha un "piano pericoloso" per destabilizzare la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha in mente un "piano pericoloso" per il Kosovo e la regione balcanica. Lo ha detto il vicepresidente del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Xhavit Haliti, secondo quanto riferito dal portale di informazione "Gazeta Express". “Gli sforzi della Serbia sono che Kosovo, Croazia, Bosnia ed Erzegovina non diventino mai Paesi stabili. I servizi segreti serbi non smettono mai di funzionare. Sono presenti ovunque, in tutti i territori e hanno una lunga storia, in particolare il servizio segreto del successore militare del famigerato Kos, è molto potente", ha affermato Haliti. L'esponente del Pdk ha criticato il primo ministro Albin Kurti sostenendo che il suo approccio al dialogo tra Serbia e Kosovo è come ai tempi in cui era all'opposizione. "Vorrei vedere il governo di Kurti lavorare e identificare i difetti dei precedenti gabinetti, ma questo governo dovrebbe migliorare e non occuparsi solo di conferenze stampa", ha detto Haliti. (segue) (Alt)