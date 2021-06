Serbia-Kosovo: Brnabic, tappa odierna del dialogo è un "compito difficile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tappa odierna del dialogo Belgrado-Pristina rappresenta "un compito difficile" per il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Lo ha detto la premier serba, Ana Brnabic, commentando la nuova tappa del dialogo facilitato dall'Unione europea che si svolge oggi a Bruxelles. Gli argomenti di conversazione, secondo la premier, saranno le persone scomparse e l'energia, un tema quest'ultimo "che per Belgrado non è solo una questione politica ma anche di sicurezza" e rappresenta "una delle linee rosse" per il Paese. Brnabic ha infine affermato che "era più facile parlare con Hashim Thaci e Ramush Haradinaj, perché capivano che era necessario parlare", mentre Albin Kurti "mostra un fanatismo ideologico" senza alcun pragmatismo. "Saremo con il cuore e l'anima con il presidente", ha concluso la premier. (segue) (Seb)