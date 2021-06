Kosovo: ministro Salute, da oggi inizia vaccinazione di massa anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione di massa contro il Covid-19 in Kosovo inizierà oggi. Lo ha annunciato in conferenza stampa il ministro della Salute del Kosovo, Arben Vitia. “La gestione della pandemia e la ripresa economica restano priorità del governo. Oggi si avvia un processo cruciale per la gestione della pandemia. Il ministero della Salute insieme alle istituzioni sanitarie ha fatto tutti i preparativi necessari per attuare il piano d'azione per la massa vaccinazione dei nostri cittadini contro il Covid-19", ha affermato. Vitia ha spiegato che il primo lotto di vaccini dovuto all'accordo con Pfizer dovrebbe arrivare entro la fine di questo mese. "Abbiamo raggiunto un accordo con Pfizer per oltre 1,2 milioni di dosi entro la fine dell'anno e insieme alle altre dosi di Covax e dei nostri amici, prevediamo di avere circa 2 milioni di dosi entro la fine dell'anno", ha chiarito il ministro. (segue) (Alt)