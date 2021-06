Scuola: in Gazzetta ufficiale il bando del concorso Stem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via i concorsi ordinari per gli insegnanti. Si parte da quelli dedicati alle discipline scientifiche Stem per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Oggi, in Gazzetta Ufficiale, il bando che semplifica le regole del concorso, attuando quanto previsto dal nuovo decreto sostegni approvato a maggio e dal decreto legge numero 44 del 2021, che ha consentito di rendere più agili i concorsi in periodo pandemico. Fisica, Matematica, Matematica e Fisica, Matematica e Scienze, Scienze e Tecnologie informatiche, queste le discipline coinvolte dalla prima tornata concorsuale, anche in coerenza con le misure di rafforzamento per l'apprendimento di queste discipline contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La procedura Stem sarà rapida: ci saranno una prova scritta a risposta disciplinare multipla computer based, che comprenderà anche Inglese e Informatica, e una prova orale. Poi si procederà con la graduatoria. Le prove scritte si svolgeranno nel mese di luglio, nei giorni 2, 5, 6, 7 e 8. I posti a bando sono 6.129 suddivisi fra le varie discipline, oltre 60.000 le candidate e i candidati iscritti alle prove. La quota maggiore di candidati (si veda la tabella allegata) concorre per Matematica e Scienze (classe di concorso A28 - scuole secondarie di primo grado): sono oltre 39 mila. Le prove saranno predisposte dal Ministero che si avvarrà di più Università per la loro stesura.(Com)