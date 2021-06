Perù: presidenziali, appello di Sagasti alla calma in attesa proclamazione risultati ufficiali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intero processo elettorale peraltro ha ricevuto il sostanziale visto buono dagli organismi di osservazione, a partire da quello dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), che non ha accertato "gravi irregolarità" e anzi ha riconosciuto significativi miglioramenti nel condizioni di voto rispetto al primo turno. Unico monito, l'invito ai due sfidanti a non proclamare vittoria prima dell'autorità elettorale, esperiti tutti i ricorsi possibili. Una indicazione che fuori dai confini nazionale non tutti hanno rispettato, suscitando la reazione di Lima: il ministero degli Esteri ha dovuto infatti protestare per i complimenti al "presidente eletto" Castillo giunti dai governi di Argentina, Bolivia e Nicaragua, oltre che da leader singoli ma di peso, come l'ex presidente della Bolivia, Evo Morales. (Brb)