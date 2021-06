Usa: Biden annuncia giro di nomine ambasciatori in Africa e America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato una serie di nomine in alcune rappresentanze diplomatiche Usa, tra le quali molte in Africa e America latina. Julie Chung è stata nominata ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria in Sri Lanka; Sharon Cromer sarà l'ambasciatrice Usa nella Repubblica del Gambia; Troy Damian Fitrell, ambasciatore straordinario e plenipotenziario nella Repubblica di Guinea; Marc Ostfield, ambasciatore straordinario e plenipotenziario in Paraguay; Ken Salazar, ambasciatore straordinario e plenipotenziario in Messico; C. B. "Sully" Sullenberger, rappresentante Usa presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale; Cynthia Ann Telles ambasciatrice in Costa Rica.(Nys)