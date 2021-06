Usa: procuratore generale Garland paragona terrorismo domestico a minacce esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, sta valutando l’ipotesi di raccomandare un nuovo statuto penale per perseguire i crimini connessi al terrorismo domestico. Lo riferisce l’emittente “Cbs” citando dichiarazioni rilasciate da Garland. "Non distoglieremo mai gli occhi dal rischio di un altro devastante attacco da parte di terroristi stranieri", ha affermato. "Allo stesso tempo, dobbiamo rispondere al terrorismo interno con lo stesso senso di determinazione e dedizione", ha aggiunto. Citando l'indagine in corso sulla rivolta del 6 gennaio al Campidoglio, durante la quale sostenitori dell’ex presidente Donald Trump hanno fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto da parte del Congresso, Garland ha promesso che il dipartimento di Giustizia perseguirà gli estremisti interni con la stessa "risolutezza e dedizione". Le misure annunciate da Garland fanno parte della sua nuova strategia per contrastare il terrorismo interno, come parte di uno sforzo coordinato dell'amministrazione del presidente Joe Biden per combattere l'aumento dei fenomeni di violenza a sfondo politico. L'amministrazione ha organizzato la sua strategia nazionale attorno a quattro pilastri volti ad analizzare, prevenire, interrompere e affrontare i catalizzatori dell'estremismo.(Nys)