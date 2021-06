Brasile: Moody's prevede espansione del 4,9 per cento del Pil nel 2021 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel bollettino MarcoFiscale diffuso il 18 maggio dal dipartimento di politica economica (Spe), il ministero dell'Economia ha stimato una crescita del pil del 3,5 per cento, contro il 3,2 ipotizzato a marzo. "Nelle stime attuali l'incertezza rimane ancora significativamente elevata. Inoltre, le proiezioni di attività economica per questo e per i prossimi anni sono sensibili alla evoluzione degli effetti della pandemia di Covid-19 e del processo di vaccinazione, soprattutto considerando gli effetti sul pil a lungo termine", si legge nel documento del ministero dell'Economia. Per il ministero dell'Economia, gli indicatori economici nei primi due mesi di quest'anno mostrano che l'attività brasiliana, nonostante la fine degli aiuti di emergenza, è rimasta al rialzo. In questo modo, il mantenimento dell'agenda di risanamento del debito e delle riforme strutturali consentirà di dare continuità all'espansione economica, nonché la riduzione strutturale dei tassi di interesse e l'aumento della produttività", ha concluso il ministero. (segue) (Brb)