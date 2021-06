Usa: Commissione federale commercio affidata a Khan, fortemente critica verso Big Tech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha confermato che Lina Khan, nota per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali statunitensi, è stata nominata presidente della Commissione federale per il Commercio (Ftc). L'aggiornamento arriva poche ore dopo che il Senato ha votato a favore della nomina con di Khan, 32enne docente di economia all’università di Rochester, con 69 voti a favore 28 contrari. La nomina conferirà a Khan una maggiore autorità presso la Ftc, in un momento in cui l'agenzia sta portando avanti un processo dell’antitrust contro Facebook e mentre i legislatori cercano di rinnovare le leggi per dare all'agenzia maggiori poteri per tenere a freno il potere di mercato dei giganti della tecnologia, anche noti come Big Tech. La presidente della commissione Antitrust del Senato, Amy Klobuchar, ha annunciato che la nomina di Khan è stata ufficializzata durante un'audizione sulla concorrenza e l'innovazione nella tecnologia dei dispositivi domestici. "Uno sviluppo interessante dal punto di vista dell'antitrust", ha detto Klobuchar. La senatrice Elizabeth Warren ha salutato positivamente la designazione di Khan, definendola “una notizia straordinaria”.(Nys)