Omicidio Sacchi: spaccatura tra difese Del Grosso e De Propris, intercettazioni inedite (3)

- Una intercettazione ambientale che non è agli atti del processo in corso. In quella intercettazione fatta il 6 novembre 2019 nel carcere di Regina Coeli, Del Grosso è in una saletta con un altro detenuto e nella trascrizione che "Agenzia Nova" ha potuto visionare, si legge che il compagno di cella dice a Del Grosso: "Gli hai sparato" e Del Grosso risponde di aver visto Sacchi "cascare per terra". Il personal trainer era impegnato in una colluttazione "con l'amico mio, io" ho sparato "per spaventarli. Per fargli sentire la botta". L'altro detenuto gli contesta che "per spaventarli avrebbe potuto anche sparare per aria"; e Del Grosso: "Per carità di Dio. Però lì per lì s'è accasciato per terra. Manco ho capito dove l'ho preso. Il giorno dopo sul telefono ho letto" la notizia di dove fosse arrivato il colpo che ha ucciso Luca”. (segue) (Rer)