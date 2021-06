Omicidio Sacchi: spaccatura tra difese Del Grosso e De Propris, intercettazioni inedite (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto oggi Valerio Del Grosso pur sapendo di non poter ottenere il perdono "si è scusato con tutti familiari e con tutte le persone che volevano bene a Luca". Lo ha detto l'avvocato Alessandro Marcucci suo legale. "Il mio assistito non si è sottratto a nessuna domanda. Ha ribadito che all'epoca dei fatti, faceva uso di psicofarmaci. Poi ricostruendo quanto accaduto ha ribadito di essere inciampato e di aver fatto partire il colpo per sbaglio". Una richiesta di perdono rispedita al mittente da Alfonso Sacchi, il padre della vittima. "Non perdono nessuno: né Del Grosso, né Pirino, nessuno” ha detto l’uomo che nel processo, insieme alla moglie e all’altro figlio è parte civile assistiti dai legali Armida Decina e Paolo Salice. “Mio figlio non c'è più. Non li perdono. "Io darei la vita per riavere mio figlio. Io spero che i giudici prendano la cosa come va presa, come è stata presa per il caso del carabiniere Cerciello Rega: l'ergastolo, spero che sia così". (Rer)