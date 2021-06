Italia-Francia: al via domani missione del sottosegretario Della Vedova a Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parte importante della visita sarà dedicata all’emigrazione e alla cultura italiana in Francia. Della Vedova presiederà una riunione con i consoli generali d’Italia e i direttori degli Istituti italiani di cultura in Francia e avrà un incontro con i consiglieri Cgie e presidenti dei Comites. Nel pomeriggio di giovedì 17, visiterà l’Istituto statale italiano Leonardo Da Vinci per incontrare i dirigenti scolastici, gli insegnanti e gli studenti. Della Vedova farà poi tappa all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi per partecipare all’evento conclusivo della mostra fotografica “Arcipelaghi” dedicata alle isole minori italiane. Presso la Maison de l’Italie, una delle residenze più rappresentative della Cité Internationale Universitaire de Paris, il Sottosegretario incontrerà una rappresentanza di ricercatori italiani. Previsti anche incontri in Ambasciata con rappresentanti della nuova mobilità in Francia. Infine, il sottosegretario dedicherà una parte della visita all’Unesco e avrà una serie d’incontri con i vertici dell’Organizzazione tra cui Stefania Giannini, Assistant Director General Unesco per l’Educazione. Il sottosegretario avrà quindi un incontro con una selezione di delegazioni Unesco per la promozione della candidatura italiana al Comitato del Patrimonio mondiale. Alle 9.30 di venerdì 18, Della Vedova terrà in ambasciata un punto stampa con i giornalisti italiani a Parigi. (Com)