Difesa: Forze Armate, inizia la campagna antincendio boschivo Aib 2021 (2)

- L'impegno delle Forze Armate rientra nell'accordo stipulato tra ministero della Difesa e Dipartimento della Protezione civile nell'ambito della campagna Aib, che prevede anche il Centro operativo aereo unificato (Coau), come ente coordinatore degli interventi in caso di emergenza. L'antincendio rientra tra le capacità che la Difesa mette quotidianamente a disposizione della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità, dove assetti prettamente militari, sono impiegabili proficuamente anche per esigenze civili, operando in stretta sinergia e a supporto delle diverse Agenzie e Corpi dello Stato. (Res)