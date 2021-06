Perù: presidenziali, appello di Sagasti alla calma in attesa proclamazione risultati ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Francisco Sagasti, ha rivolto un appello a mantenere la calma e ad avere fiducia nelle autorità elettorali mentre si attende la proclamazione del risultato ufficiale del ballottaggio delle presidenziali tenuto il 6 luglio. "In questo momento è importante mantenere la calma, la tranquillità e la fiducia nelle istituzioni (...) non bisogna precipitarsi e tantomeno parlare di frode", ha detto Sagasti. Secondo il presidente tutto il processo elettorale ha rispettato le indicazioni degli osservatori internazionali dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) secondo i quali, ha affermato il presidente, sia il primo che il secondo turno si sono svolti "senza ombre e senza problemi". Al termine del conteggio delle schede il candidato di sinistra, Pedro Castillo, è in vantaggio di poche decine di migliaia di voti sulla conservatrice Keiko Fujimori, ma sull'esito degli scrutini pende tuttavia una decisione del Tribunale nazionale elettorale (Jne) in merito ai ricorsi incrociati presentati dai contendenti. (segue) (Brb)