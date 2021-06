Roma: Rsu teatro Opera, tagli a dotazione organica incomprensibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma Capitale si riapre questa sera con il Trovatore al Circo Massimo, dando un segnale di grande speranza per la ripresa futura all'intero settore dello spettacolo dal vivo". È quanto si legge in una nota delle Rsu e lavoratori del Teatro dell'Opera di Roma Capitale. "Tale risultato - prosegue - è stato raggiunto grazie al senso di responsabilità e all'impegno indefesso dei lavoratori della Fondazione. In questi giorni, tuttavia, la Direzione del Teatro sta realizzando un rilevante quanto incomprensibile taglio alla dotazione organica del Teatro, avallato dalla Sindaca/Presidente, in pieno contrasto con quanto deliberato all'unanimità dall'Assemblea Capitolina in data 16 aprile 2021. I sindacati hanno presentato proposte economicamente sostenibili per evitare il taglio ad una dotazione organica già ridotta ai minimi termini, neanche lontanamente paragonabile a quella del Teatro alla Scala o dei maggiori Teatri del panorama internazionale, proposte del tutto ignorate. Siamo convinti che Roma Capitale meriti di più e rivendichiamo con fermezza le nostre istanze a tutela del perimetro occupazionale e del mantenimento della qualità artistica del Teatro dell'Opera di Roma, polo di produzione culturale unanimemente riconosciuto". (Com)