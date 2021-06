Roma 2021: Calenda, altri candidati dicano una cosa, una sola, su programma per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei vedere gli altri candidati, o almeno uno, che parlano di trasporti, rifiuti, sfalcio del verde e urbanistica. Gli altri parlano di cose che militarizzano il loro elettorato, ma mai di come risolvere i problemi di Roma. Agli avversari dico, dite una cosa, non di sinistra, non di destra ma per Roma". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda a margine della cena elettorale con i volontari in una tenuta a La Marcigliana.(Rer)