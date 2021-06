Maturità: Azzolina (M5s), siete i ‘ragazzi coraggio’ che stanno lottando per riprendersi il mondo là fuori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siete i ‘ragazzi coraggio’ che stanno lottando per riprendersi il mondo là fuori: nessuno di voi ragazzi e ragazze sarà etichettato come ‘quello della maturità facile’. Non c’è alcun esame di serie B. C’è un esame vero che richiede studio, concentrazione e, appunto, coraggio. Lo scrive su Facebook l'ex ministra dell'Istruzione ed esponente del Movimento 5 stelle Lucia Azzolina, in vista degli esami di maturità che inizieranno domani. "Come l’anno scorso, così quest’anno, l’idea di mantenere gli Esami di Stato, con una veste diversa ma seria, è nata dalla volontà di normalizzare il vostro percorso scolastico. Evitare cioè di alimentare la retorica sui giovani pigri e svogliati che vogliono un esame facile o non lo vogliono affatto", aggiunge Azzolina. "Avrete ansia? Sì. È successo anche a me. Ero emozionata e impaurita, è normale. L’ansia può essere un motore per il successo, perché sprona a fare di più e meglio. L’ansia da esame ha una sola ricetta: ricordarsi che tutti abbiamo paura. Impariamo a non aver paura di aver paura. Rimanere a casa, con un esame a distanza – o addirittura cancellato come chiedeva qualcuno l’anno scorso - avrebbe forse generato un effimero momento di conforto per lo ‘scampato pericolo’", prosegue la deputata. "Ma a ben vedere avreste solo rimandato l’appuntamento con il mondo. Che è là fuori e che avete tutto il diritto di riconquistare. Se la ‘maturità’ è un rito di passaggio, quest’anno possiamo sperare che coincida con un vero cambiamento di rinascita, l’inizio della fine di un incubo in cui siete stati precipitati. È stato un anno difficile eppure, girando le scuole, ho sempre avuto la stessa sensazione, confermata da tutti i vostri docenti: i ragazzi e le ragazze hanno pazienza, rispettano le regole. E danno il buon esempio, spesso anche agli adulti. In bocca al lupo! C’è un ‘dopo’ che vi aspetta. Troverete la vostra strada, con l’impegno e qualche sacrificio, perché ciascuno ne ha una. E c’è un Paese che vi aspetta: forse ancora non lo sa ma siete i ricostruttori che ci guideranno nel futuro", conclude Azzolina nella lettera inviata agli studenti. (Rin)