Omicidio Sacchi: spaccatura tra difese Del Grosso e De Propris, intercettazioni inedite

- Spaccatura tra le difese di Valerio Del Grosso e Marcello De Propris, nell’udienza odierna al processo che li vede entrambi imputati in corte d’assise a Roma per l’omicidio di Luca Sacchi avvenuto il 23 ottobre 2019 nel quartiere Colli Albani. All’esame della corte, chiamato dalla pubblica accusa, si è sottoposto oggi Del Grosso, il giovane che materialmente, quella sera, decise di trasformare una compravendita di droga in rapina e che materialmente, secondo l’accusa, ha esploso un colpo di pistola uccidendo il 24enne. Quella pistola gli era stata data, oltre alla fornitura di 15 chili di marijuana che avrebbe dovuto vendere al costo di 70mila euro, da Marcello De Propris, il quale però, nel corso del suo esame, non aveva negato il suo coinvolgimento nella compravendita di droga, neanche di aver dato l’arma a Del Grosso, ma che gliela aveva data scarica e al fine di venderla. (segue) (Rer)