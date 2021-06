Omicidio Sacchi: spaccatura tra difese Del Grosso e De Propris, intercettazioni inedite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pistola era carica. Io neanche sapevo dove andare a prendere i proiettili", ha detto oggi in aula Del Grosso aggiungendo che De Propris sapeva perfettamente che la pistola sarebbe servita per compiere la rapina. Una dichiarazione che pone De Propris in una posizione di concorso pieno nell’omicidio di Luca Sacchi e la reazione della sua difesa sostenuta dall’avvocato Gianluca Ciampa, non si è fatta attendere. Il legale ha infatti inoltrato alla corte la richiesta di un confronto diretto tra i due imputati: un faccia a faccia per tentare di capire chi dei due mente. Ma non solo. Ciampa ha anche fatto istanza alla corte di acquisire una intercettazione ambientale registrata nel carcere di Regina Coeli due settimane dopo l’omicidio, in cui Del Grosso parlando con un altro detenuto in attesa di incontrare i suoi familiari, ha detto di non volerlo “pigliare, ma quello si è mosso altrimenti non lo prendevo. Ho sparato per fargli sentire la botta". Il riferimento è, ovviamente, a Luca Sacchi e quanto detto in quella circostanza non collima con quanto detto oggi, e cioè che il colpo di pistola assassino sarebbe partito accidentalmente dopo aver inciampato. (segue) (Rer)