Enel: completato rifinanziamento obbligazioni convenzionali

- Si è conclusa l'offerta volontaria non vincolante (Tender Offer) lanciata da Enel finance international (Efi), la società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel, lo scorso 8 giugno, volta al riacquisto, e alla successiva cancellazione, di parte di quattro serie di obbligazioni convenzionali in euro in circolazione. In linea con l’attuale Piano Strategico di Gruppo, l’operazione di liability management insieme alla nuova emissione del “Sustainability-Linked bond” multi-tranche, lanciato lo scorso 8 giugno, accelererà ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi di Gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l’indebitamento lordo totale del Gruppo stesso, fissato al 48 per cento nel 2023 e oltre il 70 per cento nel 2030. Con la conclusione della Tender Offer, Efi riacquisterà per cassa parte delle suddette obbligazioni convenzionali per un ammontare nominale complessivo pari a 1.069.426.000 di euro. Efi ha quindi esercitato il diritto previsto dai termini e condizioni della Tender Offer di aumentare, a sua discrezione, l’ammontare delle obbligazioni da riacquistare, originariamente stabilito in un importo target complessivo massimo pari a 1 miliardo di euro.(com)