Italia-Francia: al via domani missione del sottosegretario Della Vedova a Parigi

- Missione a Parigi per il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, dove a partire da domani, mercoledì 16 giugno, sarà impegnato in una serie di incontri istituzionali con rappresentanti del governo e del parlamento francese. Come riferisce una nota, la visita consentirà tra l’altro, di fare il punto sulle prospettive della Conferenza sul Futuro dell’Europa e sulla questione della riallocazione della divisione centrale del Tribunale Unico sui Brevetti destinata a Londra. I principali temi dell’attualità internazionale, nonché la collaborazione bilaterale, le candidature in sede Onu e le tematiche dei diritti umani saranno altresì al centro dell’agenda del Sottosegretario. Tra gli appuntamenti, Della Vedova incontrerà un gruppo di parlamentari francesi tra cui i presidenti dei Gruppi di amicizia italo-francese dell’Assemblea nazionale e del Senato e avrà un colloquio con Christian Cambon, presidente della Commissione Affari Esteri, Difesa e Forze Armate del Senato. Venerdì 18, presso il Quai d’Orsay, è previsto un incontro con il segretario di Stato agli Affari Europei Clément Beaune. (segue) (Com)