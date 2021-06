Difesa: Forze Armate, inizia la campagna antincendio boschivo Aib 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ​La campagna Aib 2021 ha inizio oggi 15 giugno, e si protrarrà fino al 30 settembre, consolidando in tal modo la collaborazione, in atto già da anni, tra Forze Armate, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Protezione civile (Prociv) per rendere più efficace ed incisiva la lotta agli incendi boschivi. Come riferisce un comunicato, la Difesa concorre alla campagna Aib 2021 assicurando la disponibilità di 7 elicotteri delle Forze Armate e di aree militari all’interno di alcuni aeroporti nazionali. La Protezione civile potrà, così, contare nel periodo di massimo impegno su una flotta di 30 mezzi aerei, di cui 23 del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, 5 di Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare (3 elicotteri HH-412 dell’esercito Italiano, 1 elicottero AB-212 della Marina militare, 1 elicottero HH-139 dell’Aeronautica Militare) e 2 dell’Arma dei Carabinieri. Nel corso della campagna 2020 i velivoli militari, proficuamente impiegati anche per tali esigenze civili, hanno contribuito allo spegnimento di più di 100 incendi sviluppatisi su tutto il territorio nazionale, effettuando oltre 300 ore di volo e sganciando centinaia di migliaia di litri di liquido estinguente sulle fiamme. (segue) (Res)