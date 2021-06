Ue-Usa: Campomenosi (Lega), positivo stop a dazi, temiamo sia sbilanciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop ai dazi per cinque anni è un passo avanti importante, ma ci sono timori che sia sbilanciato e che favorisca l'altra sponda dell'Atlantico. Questo il commento del capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, Marco Campomenosi. "Lo stop ai dazi per cinque anni, periodo durante il quale provare a risolvere la disputa Airbus-Boeing, è sicuramente un passo in avanti importante su una vicenda che si protraeva da troppo tempo e in cui l'Italia, seppur estranea alla questione, rischiava di pagare un prezzo alto con pesanti ripercussioni sul settore agroalimentare", ha dichiarato in una nota. "Poco condivisibile l'entusiasmo di Bruxelles, che non ha ancora mostrato e nemmeno inviato al Parlamento europeo il testo di un'intesa che giunge tardi, che prevede ancora cinque anni per la chiusura definitiva della disputa, e che viene dopo un lungo periodo in cui la Commissione non ha fatto alcunché per risolvere il problema", ha aggiunto. "Il timore fondato su informazioni a nostra disposizione è che l'accordo possa favorire la controparte Usa. Quando sarà possibile, secondo standard di trasparenza molto bassi tipici della Commissione (di Ursula) von der Leyen, valuteremo a fondo il testo per capirne i contenuti e verificare davvero se sarà positivo per le nostre economie oppure se, come temiamo, a dispetto dei toni trionfalistici, sarà invece sbilanciato. Dopo anni di danni, sarebbe una beffa che le nostre aziende, già in difficoltà per la pandemia, non possono permettersi", ha concluso. (Beb)