Cooperazione: Sereni a colloquio con direttore esecutivo Fondo globale

- Colloquio in videoconferenza tra la vice ministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale Marina Sereni e Peter Sands, direttore esecutivo del Global Fund, le cui attività sono molto importanti nella risposta al Covid-19, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Lo riferisce una nota della Farnesina. “L’Italia - ha detto Sereni - è orgogliosa di aver contribuito nel 2001 alla nascita del Global Fund, che con la sua capacità di finanziamento e con la sua rete globale ha salvato milioni di vite e fornito servizi di prevenzione, cura e assistenza a tantissime persone. Il Fondo globale continua a svolgere un ruolo fondamentale, anche a seguito della pandemia da Covid-19, che ha causato una battuta d'arresto nella lotta all’HIV, alla tubercolosi e alla malaria. Per questo sosterremo lo sforzo del Global Fund nei prossimi anni, per riconquistare il terreno perduto. Il nostro Paese - ha proseguito la vice ministra - ha sempre sostenuto una risposta multilaterale e la necessità di un maggiore coordinamento e solidarietà a livello globale per porre fine alla crisi pandemica. La recente Dichiarazione al Global Health Summit di Roma costituisce un’importante convergenza su come lavorare insieme per sconfiggere questa pandemia e prevenirne eventuali altre”. L’Italia ha in vigore con il Fondo globale un accordo di contribuzione pluriennale 2020-2022 che costituisce il singolo maggiore contributo multilaterale volontario corrisposto dalla Cooperazione Italiana. (Com)