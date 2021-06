Sicurezza: Draghi amplia elenco soggetti inclusi in perimetro di cibernetica nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a seguito della proposta formulata dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Copasir), ha firmato, oggi, l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. È stato, così, previsto un allargamento dell'ambito di applicazione del perimetro ad ulteriori soggetti pubblici e privati che, complessivamente, esercitano, attraverso reti, sistemi informativi e servizi informatici, 223 funzioni essenziali dello Stato, ovvero erogano servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche strategiche. Allo stesso tempo, si è provveduto ad un affinamento di alcune funzioni e servizi essenziali dello Stato già ricompresi nel perimetro. Lo si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Nei prossimi giorni, il dipartimento delle Informazioni per la sicurezza provvederà a darne comunicazione agli interessati che, entro sei mesi, saranno tenuti a comunicare le reti, i sistemi informativi ed i servizi informatici che impiegano rispettivamente per l'erogazione delle funzioni e dei servizi essenziali dello Stato inclusi nel perimetro. (segue) (Com)