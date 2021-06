Sicurezza: Draghi amplia elenco soggetti inclusi in perimetro di cibernetica nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si alza, quindi, ulteriormente - prosegue la nota - il livello di resilienza cibernetica degli attori maggiormente sensibili ai fini della sicurezza nazionale. Dal prossimo 23 giugno, il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica inizierà ad essere "operativo" nei confronti dei soggetti inseriti il 22 dicembre scorso. Questi ultimi saranno, quindi, tenuti ad applicare le previste misure di sicurezza e a notificare allo Csirt italiano gli eventuali incidenti che si dovessero verificare. La lista delle misure di sicurezza e la tassonomia degli incidenti per cui il soggetto è tenuto a notificare sono state pubblicate venerdì scorso, 11 giugno 2021, in Gazzetta ufficiale. Per permettere una adeguata organizzazione ai soggetti inclusi nel perimetro per ottemperare alle procedure di notifica di incidenti, queste ultime procederanno in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021. (Com)