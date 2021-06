© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, mercoledì 16 giugno, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I e III. Odg: L'Amministrazione garantisca la gratuità della COSAP per i gazebo collocati dalle farmacie cittadineOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Controllo di Gestione, I, IV e III. Odg: Mozione: "Quale prospettiva per i servizi comunali e i lavoratori?Ore 13.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni II e VI. Odg: illustrazione deliberazione "Decreto ciclovie urbane - completamento e manutenzione piste ciclabili" e progetto relativoOre 16 - riunione in videoconferenza della V Commissione. Odg: presentazione della 9° edizione del Torino Jazza Festival - 19- 27 giugno.(Rpi)