Scuola: Stefani, in bocca al lupo a studenti maturandi

- "Desidero rivolgere un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che in questi giorni si apprestano a sostenere gli esami, in particolare agli alunni con disabilità. Consapevoli delle difficoltà che hanno affrontato durante la pandemia. E ringrazio in particolare Aurora che ha scelto come oggetto della tesina di terza media il tema delle disabilità. E’ un gesto incoraggiante che ci stimola a proseguire verso il cambiamento culturale che parta dalle nuove generazioni". Lo afferma la ministra per le Disabilità Erika Stefani. (Com)