Lombardia: Pd, inaccettabile che maggioranza utilizzi il Pirellone come se fosse il proprio partito

- "La maggioranza che governa questa Regione si dimostra, ancora una volta, avversaria dei diritti di tutti e paladina di quelli di parte. Regione Lombardia non può e non deve difendere solo 'certi' diritti, perché rappresenta tutte e tutti i lombardi. Non è accettabile che destra e Lega utilizzino il Pirellone come se fosse il loro partito, per illuminarlo quando pensano di avere un tornaconto elettorale salvo poi rifiutarsi di mostrare un segno di vicinanza a una comunità fatta di donne e uomini ancora troppo spesso discriminati e vittime di violenza. Giù le mani dalle istituzioni democratiche", afferma la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani. “Non sorprende questa decisione della maggioranza, visto che comprende persone come Bastoni che - come Fedez ha ricordato dal palco del 1º Maggio - è noto per le sue esternazioni violente e offensive nei confronti della comunità Lgbtq. L’ennesima prova che le forze oscurantiste che governano la Regione non guardano all’Europa moderna, ma a quella da brividi di Ungheria e Polonia", dichiara il responsabile Diritti del Pd Milano, Michele Albiani. (Com)