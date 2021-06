Università: Casa (M5s), Camera approva legge che cambia reclutamento ricercatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approvato a Montecitorio un testo di legge che è il risultato di una grande convergenza politica. Sul tema del reclutamento dei ricercatori e delle carriere universitarie, due anni di lavoro in commissione Cultura hanno permesso di maturare un consenso trasversale e di strutturare un provvedimento che finalmente razionalizza le borse di ricerca post lauream; valorizza il titolo di dottore di ricerca nel mondo del lavoro, in particolare all’interno della PA; abbrevia i tempi entro i quali si diventa professori; unifica le carriere dei ricercatori; favorisce la mobilità tra atenei; conferisce più trasparenza ai concorsi e alle nomine delle commissioni giudicanti". Lo afferma, in una nota, Vittoria Casa, presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione a margine dell’approvazione in Aula della legge d’iniziativa parlamentare concernente l’attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori. “Il Pnrr - sottolinea - prevede l’investimento di ingenti risorse su università e ricerca. Tuttavia, non basta. Per ottenere risultati, occorre premiare il merito, selezionare i progetti di ricerca e i ricercatori migliori, dare spazio alle nuove generazioni. Il testo approvato oggi in parlamento è uno strumento fondamentale affinché il grande sforzo collettivo del Recovery Plan vada a buon fine". (Com)