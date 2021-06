Messico: per settembre attesa riforma fiscale "senza nuove tasse" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma tributaria che verrà va nello stesso senso che ha detto il presidente Andrés Manuel Lopez Obrador dall'inizio e che consta di due vie: facilitazioni amministrative e tecnologiche, e modifiche per rafforzare i criteri giuridici ed evitare interpretazioni fiscali", ha detto Buenrostro. Una maggiore "certezza giuridica" da assicurare in primo luogo ai grandi contribuenti, anche per ridurre i margini di possibili contenziosi. La dirigente del Sta ha insistito sul principio di non aumentare le tasse ed emettere nuovo debito, una strategia rivendicata anche durante il pesante anno della pandemia. (segue) (Mec)