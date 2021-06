Messico: per settembre attesa riforma fiscale "senza nuove tasse" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, ha detto, non è stato necessario indebitarsi per soddisfare gli obiettivi delle entrate dal momento che grazie ai controlli si sono recuperati 2,2 punti percentuali del prodotto interno lordo. "Nel 2014 c'è stata una riforma fiscale che ha portato all'equivalente del 2,4 per cento del più. Il che vuol dire che gli sforzi che abbiamo compiuto durante la pandemia sono equivalsi a una riforma fiscale", ha aggiunto Buenrostro. (Mec)