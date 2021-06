Roma 2021: Calenda, pezzo di sinistra incapace dice che io sono di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi hanno detto di essere di destra? "Questo è il modo di fare di quel pezzo di sinistra incapace, per altro la persona in questione è Astorre. Mai un'idea, loro l’unico argomento che hanno non è 'secondo me sbagli', loro ti dicono 'se non sei noi, sei di destra', ma che sei te, Astorre, a dare le patenti di sinistra?". Lo ha detto il leader di Azione e candidato a sindaco di Roma, Carlo Calenda, intervenendo a Radio Radio. Secondo Calenda sia il Pd che la destra non riusciranno a fare ciò che non hanno fatto nelle altre elezioni. "I cittadini hanno capito che questo richiamo non ha niente a che fare con la risoluzione dei problemi e che diventano solamente delle bandiere che gli consentono di dire 'tu sei mio' e invece i cittadini non sono di nessuno - ha aggiunto Calenda -. Devono mantenere la loro libertà. E anche Michetti avrà il problema di avere dietro la classe dirigente di Alemanno in assemblea capitolina. Tutte queste cose i romani le devono sapere", ha concluso. (Rer)