Finlandia: stime Banca centrale, economia in crescita del 2,9 per cento nel 2021

- L'economia della Finlandia è pronta per una rapida ripresa dopo la pandemia di Covid-19. per un breve scatto di crescita dopo l'epidemia. Questa la previsione della Banca centrale finlandese per il 2021-2023, secondo cui l'economia crescerà del 2,9 per cento quest'anno e di tre punti percentuali nel 2022. Con l'avanzare delle vaccinazioni contro il Covid e la revoca delle restrizioni legate all'epidemia, l'aumento della spesa dei consumatori guiderà l'economia nazionale, almeno per qualche tempo, secondo la Banca di Finlandia. Tuttavia, la banca ha affermato che la crescita inizierà a rallentare l'anno successivo, fino ad appena l'1,3 per cento nel 2023, spiegando che la Finlandia dovrà affrontare "sfide a lungo termine dell'invecchiamento della popolazione e della debole crescita della produttività". "L'economia crescerà nei prossimi anni, trainata in particolare dai consumi delle famiglie. I consumatori hanno una forte fiducia nell'economia. Una volta che la situazione del Covid sarà migliorata e potranno consumare più liberamente, questo darà una mano all'economia finlandese. Tuttavia, non possiamo aspettarci un periodo prolungato di rapida crescita", ha affermato Meri Obstbaum, responsabile per le stime della Banca centrale. "La ripresa dell'economia globale, e in particolare nell'area dell'euro, aumenterà anche la domanda di beni e servizi di esportazione finlandesi", ha aggiunto Obstbaum.(Sts)