Roma 2021: direttivo Lega incontra Enrico Michetti, "ora il momento del tutti per la Capitale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rifiuti, trasporti, legge per Roma Capitale, nuova governance per la città, rilancio dell'immagine della Capitale: questi gli argomenti dell'incontro tra il candidato sindaco, Enrico Michetti, e il direttivo della Lega, avvenuto oggi presso la sede del Partito. "La Raggi non aveva una visione, un progetto a lungo termine. Oggi noi pianifichiamo l'inversione di tendenza rispetto a questo passato. Dobbiamo creare il sogno, restituire il contesto del grande evento che appartiene da sempre a Roma. Affrontando nel frattempo tutte quelle criticità che sono sotto gli occhi di tutti", ha dichiarato Enrico Michetti che ha aggiunto "la nostra forza è nell'unità, gli altri partiti ci temono per questo. Oggi, insieme, restituire alla Capitale un futuro diventa possibile, perché il periodo dell''uno vale uno' è finito, comincia quello del 'tutti per Roma' ". "Abbiamo un candidato forte, competente, preparato, perfettamente consapevole di cosa voglia dire amministrare un ente locale. Queste qualità insieme alla determinazione di Michetti e al grande entusiasmo che c'è tra i vertici territoriali del partito, dimostrano come Enrico sia il candidato giusto con cui porre la parola fine a 5 anni di amministrazione Raggi", ha dichiarato il sottosegretario al Mef e coordinatore Regionale della Lega, Claudio Durigon(Com)