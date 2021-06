Francia: sondaggio, Rassemblement National dato per vincente per regionali in Provenza-Alpi-Costa Azzurra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Rassemblement National alle prossime elezioni regionali francesi in Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Thierry Mariani, viene dato come vincitore al secondo turno indipendentemente dagli avversari. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto francese dell'opinione pubblica (Ifop) e Fiducial per il quotidiano "Le Figaro" e l'emittente "Lci". Mariani otterrebbe il 44 per cento nel caso d triangolare al secondo turno contro il presidente uscente, il repubblicano Renaud Muselier (36 per cento) e il candidato dell'unione dei partiti di sinistra, Jean-Laurent Feliza (20 per cento). Nel caso in cui quest'ultimo dovesse abbandonare, Mariani arriverebbe al 51 per cento. Il 20 e il 27 giugno si terranno in tutta la Francia le elezioni regionali e dipartimentali. (Frp)