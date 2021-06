Recovery: Busia (Anac), preservare struttura controllo esterno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Giuseppe Busia, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Ambiente della Camera, ha chiarito: “come autorità guardiamo con favore ogni caso in cui l’amministrazione rafforza i propri presidi per garantire trasparenza” come sulla governance del Pnrr, “ma sottolineamo l’importanza del contestuale rafforzamento delle attività svolte da un’autorità indipendente, come quella che presiedo”. Per il presidente è “utile che ci sia un rafforzamento delle strutture di governo ma il controllo esterno, indipendente, che migliora la nostra immagine, anche all’estero, è importante preservarlo”. (Rin)