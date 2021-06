Roma 2021: Gualtieri a Meloni, da Spin time le rispondiamo con proposte per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo che Giorgia Meloni sta contestando la nostra riunione in questo luogo, dice che è uno scandalo che i candidati siano in un luogo occupato. Rispondiamo da qui con le proposte dicendo: casa, beni comuni, cultura e ambiente". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri in occasione del confronto con gli altri candidati allo Spin time. "Bisogna fare un grande patto per l'inclusione e i diritti di cittadinanza a Roma", ha aggiunto. Per Gualtieri "occorre avere un piano strutturale per l'edilizia sociale. Acquistiamo patrimonio immobiliare e rigeneriamolo, senza nuovo consumo di suolo. Nel Recovery ci sono 9 miliardi per questo. Inoltre ci sono fondi comunali non usati. Occorre una agenzia per la casa che si metta in mezzo tra domanda e offerta, che aiuti a far funzionare quello che da solo a volte non funziona". (Rer)