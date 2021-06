Patrimonio: Gualtieri, stop delibera 140 e progetti condivisi, bandi non sono unica possibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Superamento della delibera 140 e coprogettazione condivisa dei beni comuni, non è vero che quello" della messa a bando delle strutture del patrimonio pubblico "è l'unico modello che l'Europa prevede". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri in occasione del confronto con gli altri candidati allo Spin time. "Bisogna fare un grande patto per l'inclusione e i diritti di cittadinanza a Roma", ha concluso.(Rer)