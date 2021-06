Roma 2021: primarie, confronto tra i 7 candidati in vista del voto ai gazebo del 20 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Faccia a faccia allo Spin Time, stabile occupato in zona San Giovanni a Roma, tra i sette candidati alle primarie del centrosinistra per il sindaco. Accolti da diverse associazioni del territorio, i candidati si sono confrontati sui temi centrali delle loro proposte in vista del voto ai gazebo del 20 giugno. A partecipare: Roberto Gualtieri del Pd, Stefano Fassina di Sinistra per Roma, Imma Battaglia per Liberare Roma, Paolo Ciani per Demos, Tobia Zevi dell'osservatorio Roma puoi dirlo forte, e Giovanni Caudo, presidente del III Municipio, hanno ascoltato le testimonianze delle associazioni. Per Zevi si è trattata di "una carrellata di esperienze e di vita importante per noi che facciamo politica. Le primarie le abbiamo chieste per questo - ha sottolineato -, per il confronto, la partecipazione e la democrazia. L'obiettivo è far partire un processo dal basso, è un primo confronto tra di noi per convincere la città a prendere parte a questo cambiamento. Tre sono i punti chiave: fruizione e produzione della cultura e della conoscenza, politiche per l'ambiente e il mare, inclusione". (segue) (Rer)