Roma 2021: primarie, confronto tra i 7 candidati in vista del voto ai gazebo del 20 giugno (2)

- Per Battaglia: "Questo momento arricchisce la mia vita e restituisce il senso dell'impegno che ho preso con Liberare Roma. Questa città deve diventare modernamente antica. La politica ha enormi responsabilità, la vicenda Marino è una brutta storia di cancellazione della democrazia. Non posso accettare che questa storia venga raccontata in modo impreciso. Ci sono responsabilità, non soltanto di Matteo Renzi ma anche di Matteo Orfini, e ce lo dobbiamo dire". Per Caudo, "lo Spin time è a metà tra pubblico e privato, è uno spazio pubblico per eccellenza perché sta in mezzo alla gente. Fuori, spazi così non ci sono più. Esistete perché nel 2002 ci fu la prima occupazione di case a via dei Reti. Il tema è che cosa è pubblico in questa città. Facciamo fuori quello che si fa qui dentro, nel nostro Municipio lo stiamo facendo. La legalità priva di un vettore valoriale può diventare fascismo". Per Ciani: "Da troppo tempo a Roma si parla di emergenza abitativa, dobbiamo uscire dalla logica emergenziale. È un tema strutturale della città di Roma e non dobbiamo più cercare risposte emergenziali. A Roma ci sono troppe case vuote e troppi sono senza casa, dobbiamo creare un'agenzia della casa con tutti gli attori attorno a un tavolo". (segue) (Rer)