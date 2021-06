Roma 2021: primarie, confronto tra i 7 candidati in vista del voto ai gazebo del 20 giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Fassina "è stato importante e interessante ascoltare e riconoscere i problemi qui raccontati. In questi anni abbiamo fatto molta politica in strada. Mi sembra che ci sia un denominatore comune, l'idea di che cosa è la città: un agglomerato di funzioni e individui da organizzare. Cinque anni fa andava di moda l'onestà, oggi la competenza: questi dovrebbero essere i prerequisiti. Un principio di sussidiarietà non deresponsabilizza l'amministrazione. Per essere concreti dobbiamo fare in modo che gli spazi del patrimonio capitolino devono essere protetti. È vero la delibera 140 è un cazzotto in faccia alla città. Nella carta d'intenti abbiamo scritto che archiviamo la 140. E dobbiamo ripartire dal lavoro eliminando il precariato nei servizi offerti dalle aziende partecipate e quindi dal pubblico". Per Grancio: "Sono entrata in consiglio comunale con il M5s. Per me l'emergenza abitativa è emergenza, perché riguarda l'essere umano e deve essere preso in carico dal pubblico e non dal privato. Bisogna considerare anche la questione lavorativa che, insieme alla casa, è fondamentale su Roma". Per Gualtieri: "La sfida non è solo recuperare la buona amministrazione, ma anche affrontare una trasformazione profonda e radicale di alcuni elementi e assetti della città, se vogliamo che Roma sia guida del Paese. Sulla casa, diritto all'abitare e diritto alla proprietà devono essere presi in carico, come bisogni che ruotano attorno all'abitare. Su questo sono d'accordo con Ciani e Fassina, un piano per il sociale va realizzato. Dobbiamo passare dagli sgomberi al modello casa per casa, l'alternativa non può essere emergenziale". (Rer)