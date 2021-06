Russia-Usa: ministro Esteri svizzero, pronti a facilitare scambio di prigionieri fra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera è pronta a facilitare lo scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri elvetico Ignazio Cassis. "La Svizzera è sempre pronta a fornire supporto per lo scambio di prigionieri, in particolare per quegli Stati in cui adempiamo al mandato di difensore degli interessi, come è il caso degli Stati Uniti e Russia", ha detto Cassis durante una conferenza stampa congiunta con il presidente svizzero Guy Parmelin. Cassis ha anche affermato che lui e il presidente solleveranno le questioni dell'Ucraina e del Nagorno-Karabakh durante il loro incontro con Vladimir Putin. Parmelin a sua volta ha auspicato per un esito positivo dall'incontro di domani a Ginevra fra i presidenti di Russia e Usa, Putin e Joe Biden. (Geb)