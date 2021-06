Bolivia: vendita armi da Ecuador, ministro Giustizia contro ex presidente Morena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia della Bolivia, Ivan Lima, ha affermato che la responsabilità dell'ex presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, nella cessione di armi antidisturbo al paese andino durante il governo dell'ex presidente ad interim, Jeanine Anez, "non può rimanere impunita". La dichiarazione del ministro prende spunto dall'inchiesta sull'operato dell'ex ministro dell'Interno, Arturo Murillo, che avrebbe chiesto all'Ecuador "in prestito" una partita di gas lacrimogeni con l'obiettivo di dotare la polizia boliviana di armamento anti-sommossa nel novembre del 2019, in piena crisi istituzionale dopo la rinuncia dell'ex presidente Evo Morales. Sulla vicenda, ha riferito Lima, è stata presentata anche una denuncia in Ecuador da parte del deputato dell'opposizione Fausto Jarrin Terran. "La responsabilità di Lenin Moreno per la consegna senza alcuna giustificazione al governo di Anez di munizioni e gas lacrimogeni non può rimanere impunita", ha detto Lima. (segue) (Brb)