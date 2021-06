Bolivia: vendita armi da Ecuador, ministro Giustizia contro ex presidente Morena (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia della Bolivia non rinuncia ad ogni modo alla possibilità di processare Murillo in patria. "Entrambe le giurisdizioni stanno chiedendo l'estradizione di questi signori, noi stiamo seguendo due percorsi legali", ha dichiarato il ministro degli Interni, Eduardo del Castillo. "Sebbene sia certo che Murillo è accusato per riciclaggio e corruzione negli Usa anche qui gli sono imputati diversi delitti e stiamo cercando di ottenere l'estradizione sia attraverso i meccanismi dell'Interpol che attraverso quelli della cooperazione tra gli Stati", ha aggiunto. Il ministro del governo di Luis Arce si è detto quindi convinto che lo schema di corruzione per il quale è indagato Murillo arrivi fino all'ex presidente, Jeanine Anez. "Il nucleo mafioso di questo crimine si concentra nelle figure dell'ex presidente Anez, Murillo e dell'ex ministro della Difesa, Luis Fernando Lopez". (segue) (Brb)